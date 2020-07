Bmw Italia, tre momenti de La Milanesiana all'Urban Store

Bmw Italia, che ha rinnovato l'impegno come main partner de La Milanesiana, il festival giunto alla 21ma edizione che per il 2020 ha come tema 'I colori', ospita nell'Urban Store di Bmw Milano in via De Amicis tre importanti eventi inseriti nel palinsesto dell'evento che si svolge dal 29 giugno al 6 agosto. A fare da prestigiosa cornice ai talk organizzati per sabato 25 luglio, domenica 26 luglio e lunedì 27 luglio - come già successo in occasione delle edizioni precedenti de La Milanesiana - la presenza di un esemplare della Collezione di Art Car di Bmw, una serie di capolavori su quattro ruote nata 45 anni fa dalla geniale intuizione del pilota francese Hervé Poulain. Per il 2020 è arrivato a Milano uno dei 'pezzi' più preziosi della raccolta, la Bmw 3.0 CSL realizzata dall'artista statunitense Alexander Calder nel 1975. L'inaugurazione della mostra Bmw Art Car Alexander Calder è avvenuta sabato 25 con l'intervento di Massimiliano Di Silvestre presidente e AD di Bmw Italia, di Roberto Olivi direttore comunicazione e relazioni Istituzionali Bmw Italia e di Elisabetta Sgarbi, ideatrice e direttrice de La Milanesiana. E' seguito il talk 'I colori dell'economia' coordinato da Giangiacomo Schiavi con Nicola Porro e Pierangelo Buttafuoco. Domenica 26 luglio l'Urban Store di Bmw Milano in via De Amicis ha ospitato invece l'evento 'I colori della città /1 - Giallo mistero' introdotto da Armando Besio con letture di Cecilia Scerbanenco, Maurizio De Giovanni, Massimo Tedeschi, Costanza Rizzacasa d'Orsogna e un intervento musicale di Giovanni Truppi.



Oggi lunedì 27 luglio la Bmw 3.0 CSL realizzata da Calder ha fatto da cornice a 'I colori della città /2 - Rosso Garofano' introdotto da Elisabetta Sgarbi con letture di Stefania Craxi, Claudio Martelli, Marcello Sorgi, Andrea Spiri e un intervento musicale Giovanni di Truppi. Questo evento rientra nella vasta promozione di attività culturali - insieme a dialogo interculturale, inclusione sociale, sicurezza stradale e sostenibilità - che è integrato in SpecialMente, il programma integrato di responsabilità sociale d'impresa di Bmw Group Italia. In cinquanta anni Bmw ha partecipato a oltre 100 iniziative di riferimento per la cultura internazionale in tutto il mondo e, nel caso specifico dell'Italia, le collaborazioni con il Teatro alla Scala, La Milanesiana e La Triennale a Milano, il Teatro dell'Opera e il MAXXI a Roma testimoniano i valori e l'impegno dell'azienda nel tessuto del nostro Paese.