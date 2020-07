Auto, dopo lockdown migliora convivenza con ciclisti

Pare si siano allentate le 'tensioni' tra automobilisti e ciclisti. Tutto grazie al lockdown che avrebbe portato ad una maggiore tolleranza tra le due categorie, alla riapertura della circolazione, nonostante un numero crescente di persone che preferiscono spostarsi in bicicletta.



Secondo un nuovo studio pubblicato da AutoExpress e realizzato da Green Flag, il 32% dei conducenti afferma di essere diventato più paziente con i ciclisti dopo il lockdown, con questa cifra che sale al 51% a Londra. In più il 36% dei ciclisti condivide questo trend sostenendo di aver notato conducenti che mostrano più rispetto e cortesia nei loro confronti sulla strada.



L'indagine condotta su un campione di 1.000 conducenti e 1.000 ciclisti ha mostrato che, prima del 'blocco' provocato dal Covid-19, il 64% dei conducenti aveva ammesso di provare una sorta di intolleranza nei confronti dei ciclisti, mentre il 76% di quelli in bicicletta aveva dichiarato di provare sentimenti simili verso i conducenti di auto. Ci sono ancora sicuramente margini di miglioramento, tuttavia, soprattutto in merito ad alcune affermazioni dei ciclisti i quali sostengono che molti automobilisti continuano a essere colpevoli di guidare troppo vicino a loro, mostrando una mancanza di consapevolezza e svoltando a sinistra senza segnalare in maniera adeguata. Allo stesso modo, i conducenti si sentono ancora infastiditi dai ciclisti che saltano i semafori rossi, viaggiano in grandi gruppi e si comportano come se fossero ''proprietari della strada''.



Nonostante gli attriti, è importante sottolineare che la sicurezza di ciascun gruppo dipende dalle azioni dell'altro.



Green Flag ha condotto questa ricerca proprio per sensibilizzare sul tema e garantire che i conducenti riconoscano che probabilmente ci saranno più ciclisti per le strade con i quali sarà necessario condividere gli spazi stradali in maniera adeguata. È importante, insomma - sottolineano da Green Flag - che tutti gli utenti della strada siano sempre vigili e consapevoli l'uno dell'altro.