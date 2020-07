F1: torna il Gran Premio a Imola, ipotesi 1 novembre

La Formula Uno torna a Imola. Si chiamerà Gran Premio dell'Emilia Romagna e si correrà il 1 novembre.

La Formula Uno manca ad Imola da quasi quindici anni: sul circuito del Santerno si è infatti ininterrottamente svolto il Gp di San Marino dal 1981 al 2006, anno in cui vinse la Ferrari di Michael Schumacher. Al circuito di Imola è legata anche una delle pagine più drammatiche della storia dell'automobilismo: l'1 maggio 1994, Ayrton Senna morì proprio per le conseguenze di un incidente stradale avvenuto in pista.