DS, il test drive si fa da casa o dal lavoro

Provare un'auto direttamente a casa propria, dall'ufficio o da dove si preferisce. E' la ricetta del nuovo servizio proposto da DS Automobiles che ha lanciato l'esclusivo servizio 'DS Test Drive Valet' che permette ai clienti di usufruire di un test drive su appuntamento nel luogo e nei tempi da lui scelti. Grazie a questo servizio sarà possibile testare, ottimizzando al meglio il tempo utilizzato, anche gli ultimi modelli del brand francese, ovvero le DS 3 Crossback E-Tense e DS 7 Crossback E-Tense 4X4, ovvero i due modelli che hanno aperto la strada di DS Automobiles verso l'elettrificazione. il servizio di test drive 'a domicilio' rientra nel programma della casa francese nello sviluppare servizi premium modellati in base alle preferenze individuali dei clienti. La rete dei DS Store rimane la porta d'ingresso verso il mondo DS e per il primo contatto, che può essere fisico, telefonico oppure online. Dopo questo primo contatto, le successive comunicazioni prevedono lo scambio della modulistica per via telematica, ad iniziare dalla modulistica che riguarda la fruizione di questo servizio. Dopo l'indispensabile scambio di documentazione, viene concordata la consegna della vettura per test, che può avvenire all'indirizzo scelto dal cliente tra domicilio o luogo di lavoro per sfruttare, per esempio, la pausa pranzo per un test drive. All'indirizzo e orario concordati, verrà recapitata una vettura opportunamente sanificata dall'impianto di condizionamento fino all'intero abitacolo. Al momento della consegna, che avviene rispettando tutte le norme di distanziamento sociale, viene anche esibito un documento di garanzia dell'avvenuta sanificazione, ad ulteriore prova del rispetto di tutte le modalità sanitarie previste. Al cliente viene anche consegnato un kit che include una mascherina e il gel/salviettine disinfettanti. Un'analoga sanificazione riguarderà la vettura al termine del test drive. A prescindere dalle attuali esigenze sanitarie, hanno assicurato da DS, il servizio di Test Drive Valet è una iniziativa destinata a proseguire.