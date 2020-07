Collezionismo, le più sognate sono Ferrari e Lamborghini

Aumentano le vendite di auto classiche da collezione e gli anni Sessanta sono i protagonisti.



I dati sono quelli raccolti ultimamente da un'indagine a firma Katawiki, che ha ha registrato come le vendite online di auto classiche sono aumentate nel corso del secondo trimestre del 2020. Durante questo periodo, fatto di restrizioni e di nuove abitudini di acquisto, le vendite di vetture sono aumentate del 13 per cento, rispetto allo stesso periodo del 2019.

Quasi un terzo della cifra è riferito a modelli che appartengono agli anni Sessanta. La piattaforma osserva anche un aumento delle vendite di auto 'moderne', come le Youngtimers e le Instant Classics (definiti come veicoli moderni con caratteristiche particolari, che possono essere considerati un oggetto da collezione). Questi due segmenti rappresentano complessivamente quasi il 40 per cento delle auto da collezione vendute su Catawiki. Le auto risalenti ai 'Sessanta' e le Youngtimer sono le più ricercate. Secondo una recente indagine europea dedicata ai trend relativi alle auto classiche condotta sempre da Catawiki, il 60 per cento degli intervistati vorrebbe acquistare auto/moto classiche italiane. Dalla ricerca emerge inoltre che le auto prodotte durante gli anni del 'miracolo economico' sono tra le più vendute, insieme alle Youngtimer e a quelle dagli anni '70. Il 33 per cento degli italiani intervistati cita la passione per le vetture classiche come motivo principale per l'acquisto. Il 20 per cento dichiara inoltre di poter spendere fino a 30mila euro per il modello desiderato, mentre il 12 per cento è disposto ad arrivare fino a 50mila euro. Non solo auto però, perché gli italiani si dimostrano anche amanti delle motociclette. La Harley Davidson è la moto dei sogni per il 28 per cento degli intervistati, seguita dalla Moto Guzzi (18 per cento) e Ducati (14 per cento). Per poter guidare la loro moto dei sogni il 37 per cento degli intervistati è disposto a spendere tra i mille e i 5mila euro. Il 14 per cento è invece disposto a spendere fino a 10 mila euro. "La tendenza che abbiamo riscontrato sia nel sondaggio che sulla nostra piattaforma - ha commentato Luca Gazzaretti, esperto di auto classiche di Catawiki - è la popolarità dei modelli risalenti agli anni Sessanta. Questa epoca entusiasma gli appassionati acquirenti perché rappresenta la raffinatezza e l'artigianalità.



Il panorama delle auto d'epoca è in continuo cambiamento e sviluppo. La passione dei collezionisti è molto sentita e sono disposti a tutto pur di acquistare l'auto dei loro sogni. Oggi le persone hanno più familiarità con i pagamenti online e il sondaggio mostra che quasi il 54 per cento degli italiani sarebbe più propenso ad acquistare un'auto o una moto classica online se questa è stata recensita e valutata da esperti".



Ferrari e Lamborghini sono le eccellenze italiane più ricercate dai collezionisti, seguite da Jaguar E-Type ma anche Mercedes-Benz 170 S A Cabriolet del 1950. Le giovani generazioni sognano invece di possedere anche Porsche e Alfa Romeo. Fiat è il brand più acquistato in Italia tra le auto classiche, mentre in Francia, in Spagna e in Olanda il brand più venduto su Catawiki è la Mercedes,