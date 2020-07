Canada, polemiche per pubblicità auto con stretta di mano

Comprereste mai un'auto da un venditore che, in tempi di Covid, vi stringe la mano? Parafrasando un tradizionale modo di dire che riguarda l'usato a quattro ruote, è facile sintetizzare la reazione - davvero vastissima - che in Nordamerica ha suscitato una immagine stampata su un volantino pubblicitario della Newsmarket, una concessionaria ufficiale Nissan Canada, e che mostra un uomo e una donna che si stringono la mano, presumibilmente dopo aver concluso l'acquisto di una nuova auto. I volti sono coperti (probabilmente con un abile copia-incolla di Photoshop) dalle regolamentari mascherine, ma i gesto a mani nude - assolutamente normale e tranquillizzante fino allo scorso marzo - ha suscitato indignazione e molte proteste, sia attraverso i social che i media tradizionali, catene televisive comprese. La distribuzione del volantino è stata subito sospesa, e le copie rintracciate distrutte. Ma a poco sono bastate le scuse di Nissan Canada e della sua concessionaria Newsmarket, che ha anche sottolineato che nei diversi showroom sono in atto tutte le procedure di sanificazione e distanziamento. Senza ricordare però che la definizione di un contratto in tempi di Coronavirus dovrebbe essere accompagnata da un colpo di gomito o da un altro gesto meno rischioso.