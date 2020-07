Goodwood, Festival of Speed diventa Speedweek solo via web

Dopo aver annunciato lo svolgimento del Festival of Speed a Goodwood in data diversa da quella abituale e, successivamente, aver definitivamente cancellato l'evento, gli organizzatori della celebre manifestazione dedicata alle auto storiche e a quelle da collezione tornano sui loro passi mettendo a calendario - per il 16-18 ottobre - quella che (inpropriamente) è stata denominata Goodwood Speedweek.Per non lasciare a bocca asciutta i tanti appassionati che partecipavano al Festival of Speed e all'altrettanto 'blasonato' Revival dove tutti sono vestiti con abiti dell'epoca delle automobili, Goodwood Road and Racing ha annunciato una serie di eventi a porte chiuse (riservati solo ai piloti e ai team) con dirette via web e tramite canali televisivi dedicati. Si potranno vivere anche da casa, nel pieno rispetto del distanziamento sociale, le emozioni delle gare, della tradizionale corsa i salita e di altre prove, che pare si disputeranno anche sui prati solitamente affollati di pubblico. Il duca di Richmond, a cui fanno capo l'evento e la grande proprietà immobiliare di Goodwood, ha affermato che questo evento digitale consentirà di ''mantenere viva la fiamma'' del Festival of Speed nella tradizionale sede nel West Sussex, dando appuntamento al 2021 per le due classiche manifestazioni, che ''torneranno ad essere le più importanti e belle'' nella storia degli eventi a Goodwood.