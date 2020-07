De Micheli, nel 2020 nessun aumento pedaggi autostrade

"Ad oggi non vi è stato e non vi sarà" per il 2020 "alcun incremento tariffario" per i pedaggi autostradali. Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli al question time in Senato, sottolineando che "nella valutazione dei Piani economico-finanziari" dei concessionari "si terrà conto sia dell'equilibrio economico - finanziario, sia dell'esigenza di favorire la mobilità sul territorio nazionale, anche attraverso politiche tariffarie coerenti con gli effetti economici determinati dall'emergenza COVID- 19".

De Micheli, entro 28 luglio ripristino viabilità Liguria

"Entro il prossimo 28 luglio saranno completate le verifiche e gli interventi e ripristinate le normali condizioni di viabilità" in Liguria. Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli al question time in Senato rispondendo a una interrogazione di Fdi. "Confermo - ha aggiunto - che si sono verificati gravi disagi molto gravi per l'utenza e lunghe attese per effettuare gli spostamenti sulla rete autostradale ligure. Ritengo però che non possa mettersi in discussione la convinzione che la sicurezza delle infrastrutture costituisca un presupposto imprescindibile per garantire l'effettività del diritto alla mobilità".