Mini, è auto ufficiale delle nazionali italiane di padel

Una nuova partnership per Mini che diventa l'auto ufficiale delle nazionali italiane di padel. Il marchio automobilistico e la Federazione Italiana Tennis hanno infatti siglato una collaborazione pluriennale che porterà Mini ad accompagnare la crescita in Italia dello sport che sta rivoluzionato le dinamiche sportive associate al tennis. In termini tecnici, l'azienda è diventata Title Sponsor delle 'Finali di Serie A Mini', che si terranno a Roma dal 24 al 26 luglio e del 'Circuito Slam Padel by Mini', ovvero il più importante circuito nazionale agonistico di padel.

A partire da settembre saranno in totale sei i tornei dello Slam in programma su tutto il territorio nazionale. Il percorso intrapreso da Mini e FIT ha come obiettivo l'espansione del padel, disciplina che ad oggi gode di un popolarità in forte crescita e vanta tra i nomi degli appassionati anche noti personaggi dello sport e dello spettacolo, da Francesco Totti a Paolo Bonolis. A Roma, lo scorso novembre, si è svolta l'undicesima edizione dei Campionati Europei a squadre, che ha visto le due rappresentative azzurre conquistare il primo posto tra gli uomini e il secondo tra le donne. Un risultato di prestigio a sugellare la rapida affermazione del Padel nel Paese: dai 10 campi e 300 tesserati del 2014 si è passati oggi, a distanza di sei anni, a ben 1100 campi e oltre 9mila tesserati agonisti.



Trend che è destinato a crescere ancora, affermando il Padel italiano tra le più interessanti realtà mondiali.