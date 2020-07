Fca conferma perquisizioni, 'pronti a chiarire tutto'

Fca conferma che in alcune sedi europee del Gruppo si sono svolti alcuni accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria nell'ambito di una rogatoria internazionale richiesta dalla magistratura tedesca. "L'Azienda si è subito messa a disposizione degli inquirenti - precisa un portavoce - e ha fornito ampia collaborazione negli accertamenti". Fca dal canto suo "sta esaminando i relativi atti per potere chiarire ogni eventuale richiesta da parte della magistratura". L'attività è stata disposta dalla procura di Torino in accordo con la Procura di Francoforte, che indaga per frode in commercio. L'ipotesi è che su alcuni modelli sarebbero statti installati dispositivi non conformi alla regolamentazione europea, per cui le emissioni inquinanti sarebbero superiori a quelle rilevabili in sede di omologazione.

L'operazione coinvolge anche la Svizzera ed è effettuata in collaborazione con Eurojust.

Fca: inchiesta emissioni, tre le sedi perquisite a Torino

Intendono appurare se il software installato su alcune auto del Gruppo Fca riduca le emissioni in fase di omologazione rispetto a quelle realmente emesse gli accertamenti disposti dall'autorità giudiziaria nei confronti del Gruppo Fca. La guardia di finanza, secondo quanto si apprende, ha effettuato perquisizioni a Mirafiori e al Lingotto di Torino e presso il Centro Ricerche di Orbassano (Torino) nell'ambito di una rogatoria internazionale richiesta dalla magistratura tedesca.