Nardò entra in rete 'Città dei Motori'

Nardò (Lecce) è il socio n.29 di Città dei Motori, la Rete sotto egida Anci che riunisce i Comuni a vocazione motoristica. La giunta guidata dal sindaco Pippi Mellone, ricorda l'Anci, ha deliberato l'adesione alla rete di Comuni che promuove le tipicità motoristiche del territorio, avendo condiviso obiettivi dello Statuto ma soprattutto il Piano del turismo motoristico elaborato presentato da CdM. Il Piano punta alla convocazione in novembre della Conferenza del turismo motoristico e, nel maggio 2021, alla Giornata dell'orgoglio motoristico.

Obiettivo principale: contribuire alla ripresa dei flussi turistici nazionali e internazionali verso i Comuni soci. Nardò è la prima città della Puglia ad aderire a 'Città dei Motori', grazie alla presenza sul territorio dell'impianto 'Nardò Proving Ground', tra i più importanti al mondo per aziende automotive che testano i loro prodotti sull'anello neretino. "Sono felice di accogliere Nardò, primo Comune della Puglia, in Città dei Motori", spiega Luigi Zironi, presidente di Città dei Motori e sindaco di Maranello, che in febbraio aveva prospettato al sindaco Mellone e all'assessore allo Sviluppo Economico, Turismo e Marketing, Giulia Puglia, le opportunità legate alle 'Città dei Motori' durante una visita alla città e al circuito, insieme al segretario generale Danilo Moriero. "Con il suo splendido impianto - ha aggiunto Zironi - 'Npg', entra a buon diritto nell'associazione con l'intento di valorizzare i motori come 'prodotto' e favorire visibilità e appeal turistico di una parte del territorio salentino, sfruttando proprio la vocazione motoristica".