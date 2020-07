Mustang Mach-E 1400, 'missile' elettrico da sette motori

Oltre 1400 Cavalli e 100 per cento elettrica. E' un missile alimentato ad energia elettrica quello che Ford ha presentato come Mustang Mach-E 1400, con prestazioni da capogiro senza consumare una goccia di carburante. Realizzata sulla scia di pensiero che ha ispirato anche la Mustang Cobra Jet 1400 da 1419 CV completamente elettrica, questa Mustang Mach-E è dotata di sette motori elettrici e da un alto carico aerodinamico studiato per affrontare qualsiasi pista, in accelerazione o in gymkhana. Sviluppato in collaborazione con RTR Vehicles e costruita su un telaio Mustang Mach-E GT, il prototipo sprigiona un massimo di 1419 CV, mentre il telaio e il propulsore lavorano insieme per offrire una varietà di configurazioni e funzionalità diverse che rendono la vettura unica. "Ora è il momento perfetto per sfruttare la tecnologia elettrica, capire cosa può insegnarci e applicarla sulle nostre auto - ha dichiarato Ron Heiser, Chief Programme Engineer, Mustang Mach-E - e se Mustang Mach-E sarà divertente da guidare, proprio come ogni altra Mustang, Mustang Mach-E 1400 regalerà emozioni sorprendenti, grazie al lavoro straordinario di Ford Performance e RTR Vehicles". Mustang Mach-E 1400 è il risultato di 10000 ore di collaborazione tra Ford Performance e RTR, volte a colmare il divario tra ciò che un veicolo elettrico può realmente fare e ciò che i clienti pensano possa fare. Mustang Mach-E 1400 ha sette motori, cinque in più rispetto a Mustang Mach-E GT. Tre sono fissati al differenziale anteriore e quattro alla parte posteriore e sovrapposti, con un singolo albero di trasmissione che li collega ai differenziali. Questa struttura offre innumerevoli possibilità di configurazione per impostare qualsiasi elemento dell'auto, dal drifting alle corse su pista ad alta velocità. La supercar elettrica che debutterà presto in una gara NASCAR, è servita anche da banco di prova per l'utilizzo di nuovi materiali. Il tetto, per esempio, è realizzato in fibre composite organiche, un'alternativa leggera alla fibra di carbonio di cui è composto il resto del veicolo.



Ford sta investendo oltre 11,5 miliardi di dollari nello sviluppo di veicoli elettrici e il suo primo veicolo elettrico globale, Mustang Mach-E, è già ordinabile. Le prime unità di Mustang Mach-E arriveranno in Europa a partire dall'inizio del prossimo anno.