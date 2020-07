Bentley GT V8 Cabrio, versione arcobaleno per il Pride

I colori dell'arcobaleno secondo Bentley e per il Pride virtuale. La casa automobilistica inglese ha infatti deciso di collaborare con il Comune di Cheshire East per il primo evento Pride virtuale dell'Inghilterra nord-occidentale che si svolgerà questo sabato, 25 luglio.



L'iniziativa, hanno fatto sapere da Bentley, riflette tre temi chiave per l'azienda: orgoglio della diversità dei colleghi nella casa Bentley a Crewe e in tutto il mondo, speranza in quanto l'azienda inizia a 'riemergere' dalla crisi COVID-19 ed il continuo sostegno alla comunità locale. Per quest'occasione, una Bentley Continental GT V8 Cabrio è stata realizzata con una livrea arcobaleno e con i sei colori di vernice personalizzati di Bentley. L'auto sarà presente durante l'evento Pride online che potrà essere visto in qualsiasi parte del mondo. "Mentre Bentley aumenta l'enfasi sull'importanza della diversità e dell'accettazione - ha detto Astrid Fontaine, Membro del Board for People di Bentley - siamo lieti di sponsorizzare le celebrazioni del Pride virtuale del Cheshire East sabato 25 luglio e la nostra Bentley arcobaleno coglie pienamente l'essenza di questo evento". Il design dell'auto si è ispirato ad un concept proposto per una competizione dedicata ai colleghi e alle loro famiglie che abbiamo lanciato durante il periodo di lockdown, dove si è chiesto di creare una Bentley che interpretasse il momento. La vincitrice che si è distinta é Eleanor (età 5 anni). "Si tratta anche di un nostro modo di ringraziare i servizi locali - hanno detto da Bentley - che ci hanno sostenuto e al lavoro che molti colleghi hanno intrapreso per aiutare la nostra comunità in questi ultimi mesi". Il Cheshire East's Virtual Pride 2020 avrà luogo sabato 25 luglio dalle ore 15 alle 20 e sarà caratterizzato da un eclettico mix di interviste, musica, competizioni, spettacoli e informazioni riguardanti la comunità LGBTQ+. La Continental GT V8 Convertible arcobaleno sarà presente in video durante l'evento virtuale, insieme ad interviste a colleghi Bentley che sostengono l'esperienza Pride.