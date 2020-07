Telepass, rimborso del 5% sui pedaggi 2020

Un rimborso del 5% sui pedaggi del 2020. L'iniziativa è quella firmata Telepass, che per incentivare i viaggi degli italiani e contribuire alla ripartenza dopo l'emergenza sanitaria, ha deciso di proporre l'offerta a tutti i nuovi clienti che attiveranno un'offerta Telepass entro il 31 agosto. Il rimborso, previsto in formato cashback, riguarderà tutti i pedaggi della rete autostradale italiana effettuati fino a dicembre 2020. Al risparmio di tempo perso al casello, Telepass propone quindi ora un risparmio economico come incoraggiamento a ripartire. A tutti coloro che diventeranno clienti entro il 31 agosto, basterà semplicemente scaricare l'app Telepass o Telepass Pay X per ottenere un risparmio del 5 per cento richiedendolo entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto. Basterà attivare il servizio Memo (servizio di remind per le scadenze legate a bollo, assicurazione e revisione), senza alcun costo aggiuntivo.



Una volta attivato, sarà valido su tutti i transiti effettuati fino a fine dicembre 2020. "L'offerta sul pedaggio si inserisce all'interno di una più ampia strategia di Telepass di sostegno al Paese per la ripartenza - ha dichiarato Gabriele Benedetto, Amministratore Delegato Telepass - perché oggi ritornare a viaggiare è nei piani e nei desideri di moltissimi italiani e Telepass, che da sempre mette al centro delle sue strategie i bisogni delle persone, vuole essere al loro fianco offrendo un incentivo concreto, stimolandoli a riscoprire il bello di ripartire in totale sicurezza e libertà".