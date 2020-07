DS, +5% vendite 6 mesi grazie a servizi e gamma e-Tense

La pandemia da Covid-19 ed il conseguente lockdown, non hanno arrestato la crescita del marchio Ds in Italia e in Europa. E dopo tre anni di lavoro intenso, il brand premium del gruppo PSA, il più giovane nel settore automobilistico, riesce a raccogliere i primi importanti risultati, in termini di numeri ma anche di primati sulle emissioni. ''Non mi piace fare la voce fuori dal coro perché è stato un momento tragico, quello dell'emergenza, per il Paese e per l'intero settore automotive. In questo contesto però - ha sottolineato il direttore generale del marchio DS in Italia, Francesco Calcara - Ds ha avuto risultati positivi mettendo a segno, con 2.200 unità una crescita del 5% nelle immatricolazioni dei primi sei mesi in un mercato premium che cala invece del 44''. Un risultato che è stato possibile grazie al lavoro di squadra e soprattutto ad un mondo di servizi premium che hanno posto solide basi per affrontare il periodo di emergenza. ''Grazie ad un approccio con il cliente 'only you' è stato possibile velocizzare una serie di processi anche nella fase Covid: parlo di delivery, manutenzione: insomma siamo riusciti ad implementare i protocolli di santificazione per garantire la consegna dei veicoli nei periodi più complicati; di grande aiuto anche la figura del DS expert advisor capace di fornire spiegazioni sul veicolo acquistato attraverso i canali web scelti dal cliente. Oltre alle attività messe in piedi, quello che ha fatto davvero la differenza in termini di rapporto con i clienti sono stati gli stessi clienti che hanno modificato la loro customer journey: resta la centralità degli showroom ma adesso l'approccio di chi acquista l'auto è anche online''.

DS, +5% nei primi sei mesi grazie a servizi premium e gamma e-Tense



Fiore all'occhiello del marchio premium francese è sicuramente la gamma elettrificata e-Tense, che in Italia ha pesato il 20% sulle vendite totali: ''Siamo stati pionieri nel lancio della tecnologia con la spina grazie all'iimpegno nella Formula E che ha consentito grandi passi in avanti in ricerca e sviluppo. La gamma e-Tense ha aiutato le vendite: DS 3 Crossback con oltre 320 km di autonomia è un esempio, come anche la DS7 Crossback e-Tense 4x4 da 300 cv che in un segmento C fa la differenza. DS detiene anche un importante primato: è il marchio con le emissioni più basse in Europa a quota 79,9 grammi/km CO2.



Per l'anno prossimo, arriverà la DS9 la flagship francese il cui lancio era programmato quest'anno e che in Italia verrà commercializzata solo in versione e-Tense e poi un altro lancio che sarà sempre elettrificato''.