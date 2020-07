Avis lancia nuovo prodotto "Avis Inclusive"

Avis ha annunciato il lancio del prodotto "Avis Inclusive", una nuova soluzione di noleggio all-inclusive "one-click". La nuova proposta di noleggio "senza pensieri" - silegge in un comunicato - offre ai clienti tranquillità, fornendo prezzi chiari durante la prenotazione.La coperture danni, furto e cristalli, sono incluse nel pacchetto e sono scontate fino al 25% mentre l'assistenza stradale è gratuita.

"Una ricerca -ha dichiarato Gianluca Testa, Managing Director Southern Europe Avis Budget Group - ha dimostrato che i clienti del noleggio auto sono spesso frustrati, stressati e scontenti quando sono messi di fronte a prodotti, inclusioni e prezzi poco chiari. Avis Inclusive è la nostra proposta di noleggio 'tutto incluso', sviluppata per superare una serie di criticità che i clienti hanno riscontrato". La nuova proposta, inizialmente valida solo per noleggi in Italia, è disponibile attraverso i canali di prenotazione diretti di Avis, incluso il sito web e il call center.