Subaru, in USA si conferma brand più amato di categoria

Un nuovo riconoscimento in America per Subaru che si conferma il brand più amato della sua categoria. La casa delle Pleiadi ha ricevuto il Best Brand Loyalty Award 2020 da J.D. Power, secondo riconoscimento consecutivo tra i marchi mainstream che attesta Subaru al primo posto tra i brand del mercato di massa, con un tasso di fedeltà del 60,5 per cento, battendo tutte le altre case automobilistiche della categoria. Nell'ottava del premio, i brand vengono valutati per una combinazione di longevità, valore, fiducia e prestazioni derivanti dallo studio di fedeltà ai marchi automobilistici statunitensi di J.D. Power. "I proprietari di Subaru sono attratti dall'affidabilità e dalle caratteristiche dei nostri veicoli - ha dichiarato Thomas J.



Doll, Presidente e CEO di Subaru of America - nonché dalla credibilità del nostro marchio, e questo premio di J.D. Power è una testimonianza della loro lealtà. Siamo grati per la dedizione dei nostri proprietari e siamo orgogliosi di offrire un valore duraturo ai nostri clienti, sia come produttori di auto che come marchio che è più di un'azienda automobilistica".



Lo studio di J.D. Power sulla Brand Loyalty nel settore automotive americano ha calcolato se un proprietario ha scelto lo stesso brand dopo aver scambiato la precedente vettura con una nuova (acquistata o in leasing). La customer loyalty si basa sulla percentuale di proprietari di veicoli che scelgono la stessa marca quando permutano o acquistano il loro veicolo successivo. I calcoli dello U.S. Automotive Brand Loyalty Study 2020 sono basati su dati di transazioni avvenute da giugno 2019 a maggio 2020 e includono tutti i modelli oggetto di vendita. Il premio che certifica la fedeltà al brand è un riconoscimento ambito per le case automobilistiche perché porta i clienti a riacquistare o rinnovare i contratti di noleggio con lo stesso marchio. Una volta stabilita la 'fedeltà al marchio', i clienti presumibilmente raccomanderanno il marchio automobilistico ad altri amici e parenti. Subaru si è classificata al primo posto nel suo segmento in base alla reputazione della casa per aver saputo condensare al meglio la sicurezza, la fiducia e il valore in un'offerta all'avanguardia per il mercato statunitense.