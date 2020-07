Riaperto a traffico viadotto Montoro

Riaperto al traffico, a seguito della conclusione della prima fase dei lavori, il viadotto Montoro, lungo la strada statale 675 Umbro-laziale tra Terni e Orte.

Il transito è consentito, in entrambe le direzioni, sulla sola corsia di sorpasso, a tutte le categorie di veicoli, compresi i mezzi pesanti, ad esclusione dei trasporti eccezionali superiori a 44 tonnellate.

I lavori - ha spiegato Anas - continueranno fino al completo risanamento del viadotto e la circolazione, provvisoriamente canalizzata sulla corsia di sorpasso in entrambe le carreggiate, è stata disposta parallelamente allo svolgimento di attività tecniche ancora in corso.

L'intervento, eseguito con modalità altamente innovative, ha consentito il sollevamento degli impalcati e il recupero della verticalità della pila con speciali martinetti idraulici.