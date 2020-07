Imparato (Peugeot), 'no bonus auto termiche, si punta a ordini'

Serenità e concentrazione su quello che accade nel mondo, giorno dopo giorno: questa la miscela perfetta per superare indenni la crisi dell'automotive scaturita dalla pandemia da Coronavirus. Gli incentivi? Solo un palliativo che droga i numeri di mercato, ma solo nel caso dei veicoli termici (perché sugli elettrici possono essere più che utili per aiutare la transizione energetica), e che alla lunga non genera un'attenta programmazione e una valida pianificazione per la mobilità del futuro.



Il segreto del successo che ha consentito a Groupe PSA di raggiungere nel primo semestre quota un milione di vendite, addirittura un +42% per il brand Peugeot rispetto allo scorso anno, è racchiuso in una parola: ordini. ''È dagli ordini che si parte tutti i giorni prima di parlare di consegne e produzione: non a caso la prima cosa che abbiamo fatto dopo la pandemia è stata riaprire i concessionari e poi siamo passati alle fabbriche''. Jean Philippe Imparato, ceo del brand Peugeot, racconta il modo in cui il gruppo ha affrontato la situazione di crisi generata dalla pandemia. Il lavoro di Peugeot si è concentrato su tre pilastri fondamentali: elettrificazione, gestione degli stock e concentrazione sull'attualità in modo da creare un management 'day by day' perché la situazione, date anche le ultime notizie di cronaca su nuovi lockdown, cambia in maniera repentina ed improvvisa.



''La nostra mission si basa sull'elettrificazione e siamo felici di aver raggiunto un livello di CO2 adeguato alla regolamentazione europea a fine giugno - ha precisato Imparato - Abbiamo una mix di full EV del 17% nei segmenti in cui abbiamo lanciato nuovi modelli e stiamo registrando numeri elevati di mix full electric ai privati (26% per la 208 in alcuni paesi).



Vanno molto bene anche gli ibridi plug-in che raggiungono una quota globale del 13-15%''.



Per quanto riguarda gli stock a fine giugno la situazione del gruppo è assolutamente sotto controllo: tutto grazie ad una strategia 'pull' che ha consentito di regolarsi in base agli ordini. Obiettivo è quello di arrivare alla vision del gruppo, entro i prossimi dieci anni, di diventare carbon neutral.

La transizione energetica continua e soprattutto continuano a sorprendere i cambiamenti di abitudini dei clienti. ''In Italia si è raggiunta una quota di oltre l'11% dei veicoli con la spina (elettrici e plug in), un risultato davvero sorprendente'' ha precisato Imparato. L'Europa sta cambiando, le abitudini stanno cambiando: ''C'è più attenzione per questo tipo di veicoli ma occorre pensare più ampiamente all'organizzazione delle città, alle infrastrutture, alle batterie e al loro riciclo, come Europa, insomma - ha sottolineato il ceo della Casa del Leone - possiamo fare tanto per essere competitivi a livello internazionale prima che possa farlo qualcun altro''.



Il gruppo, dal canto suo, mette a disposizione tutta l'esperienza che ha. Ed il segreto sta tutto nella 'power of choice', la possibilità di scegliere liberamente all'interno di una gamma di modelli l'alimentazione ideale per i propri spostamenti, tra benzina, Diesel e versioni elettrificate, senza dover scendere a compromessi in fato di stile, comfort, abitabilità e piacere di guida: ''Le auto, soprattutto quelle di segmento B, vengono prese in considerazione per il loro design, poi al secondo posto di scelta c'è la motorizzazione, non è un processo inverso''.



Insomma, la vera ricetta per uscire dalla crisi non sta sicuramente negli incentivi: ''Non credo che gli incentivi possano funzionare nel lungo termine. La rottamazione termica è una droga che anticipa il cash out e che può essere utile per coloro che devono gestire gli stock ma non crea una situazione reale. Per risollevare occorre un mercato libero con regole normali di concorrenza, il resto non è assolutamente in linea con la vision della mobilità futura''.