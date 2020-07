Ford e ALD, accordo su noleggio lungo termine e flotte

Ford e ALD Automotive, due principali leader globali di soluzioni per la mobilità, hanno firmato un accordo per la creazione di una soluzione integrata di noleggio a lungo termine e gestione delle flotte per i clienti europei.La nuova realtà, che si chiamerà Ford Fleet Management, vedrà entrambe le parti collaborare per fornire ai clienti europei un'offerta di noleggio a lungo termine integrato e gestione delle flotte. Sia i veicoli commerciali sia le vetture saranno offerti dal Ford Fleet Management attraverso la rete di Ford Partner, nonché attraverso il contatto diretto e tramite le piattaforme digitali. Ford Fleet Management sfrutterà l'expertise e le competenze di entrambe le aziende su clienti, prodotto e servizi di mobilità, e potrà contare su una vasta rete di concessionari, per offrire un servizio best-in-class nel mercato. Ford mette a disposizione di questa partnership le sue competenze in termini di prodotto e connettività mentre ALD Automotive offrirà expertise e know-how globali nel noleggio a lungo termine e nella gestione delle flotte.Ford Fleet Management diventerà operativo nel Regno Unito entro l'autunno, previa approvazione delle autorità competenti. È previsto che venga esteso in futuro ad altri mercati selezionati. Questa nuova iniziativa rafforza ulteriormente la relazione di lunga data in cui ALD Automotive, da oltre 15 anni in Europa, fornisce per l'Ovale Blu la soluzione di noleggio a lungo termineFordBusiness Partner.Ford Fleet Management fornirà, oltre alle soluzioni di mobilità, un pacchetto completo di prodotti e servizi che vanno dal noleggio a lungo termine e manutenzione ai sistemi digitali di gestione delle flotte.