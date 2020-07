Suzuki Rally Cup 2020, riparte la sfida in sei atti

La passione di Suzuki per il motorsport e la sua affezione per la clientela sportiva si dimostrano più forti di qualsiasi avversità. Anche in una stagione agonistica ridotta a causa dell'emergenza Covid-19 e del conseguente lockdown, Suzuki è pronta ad animare il mondo delle corse, annunciando la 13a edizione della Suzuki Rally Cup.

Quest'anno il celebre trofeo monomarca si articolerà su sei gare concentrate tra i primi di agosto e l'inizio di novembre, nelle quali i piloti saranno chiamati a superare i loro limiti, nel rispetto del regolamento e degli altri concorrenti. Questo impegno e i valori che lo ispirano sono gli stessi che - racconta la casa giapponese - ''Suzuki porta in qualsiasi competizione e vuole diffondere anche tra le nuove generazioni di appassionati".

Il calendario della Suzuki Rally Cup 2020: 1 e 2 agosto - 14° Rally di Alba 21 e 22 agosto - 43° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio 12 e 13 settembre - 104a Targa Florio 3 e 4 ottobre - 67° Rallye Sanremo 23 e 24 ottobre - 38° Rally 2 Valli 6 e 7 novembre - 39° Rally Trofeo ACI Como.