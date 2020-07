Lamborghini e 24Bottles, borraccia con colori Aventador SVJ

Una borraccia con i colori della Aventador SVJ: è l'ultimo gadget di Lamborghini che, assieme a 24Bottles, lancia la Clima Bottle.



Il design della Clima Bottle richiama il camouflage della Lamborghini Aventador SVJ, dentrice del record di pista delle vetture stradali al circuito del Nürburgring Nordschleife. Il pattern applicato manualmente rende ogni bottiglia unica ed originale. Clima Bottle é una bottiglia di acciaio inossidabile 18/8 a doppia parete, realizzata con una tecnologia di isolamento termico. La Clima Bottle preserva il sapore e mantenere la temperatura delle bevande, che possono rimanere calde fino a 12 ore, o fredde fino a 24 ore.



La nuova 24Bottles per Automobili Lamborghini Clima Bottle sarà disponibile dal 15 luglio 2020 nella rete internazionale di punti vendita e Automobili Lamborghini e 24Bottles, su www.lamborghinistore.com e www.24bottles.com e nello storico store aziendale Lamborghini di Sant'Agata Bolognese.



Seppur in epoche diverse, entrambe le aziende hanno in comune la nascita sul territorio: Lamborghini dal 1963 produce le supersportive Aventador, Huracán e il Super SUV Urus; 24Bottles crea bottiglie in acciaio inossidabile con particolare attenzione al design, all'artigianalità e garantendo pratiche responsabili nell'intero processo produttivo, contribuendo attivamente alla riduzione dell'utilizzo di bottiglie di plastica e impegnandosi a compensare l'impatto ambientale tramite progetti di riforestazione.