Norauto lancia a Torino il primo Mobility Lab d'Italia

Nasce a Torino, prima città-test d'Italia, il primo Norauto Mobility Lab, un'area di 60 metri quadrati allestita nel Centro Norauto di via Monginevro 162 interamente dedicata alla vendita, alla riparazione, all'installazione e alla prova di articoli a due ruote, oltre a una nuova gamma di accessori per viaggiare in totale comodità (come le barre da tetto, i portabici posteriore o da traino) e in generale per tutte le esigenze (tra gli altri i box da tetto di diverse capacità). L'iniziativa è di Norauto, gruppo che opera in Europa nella vendita e installazione di accessori e ricambi auto.



Il settore della mobilità sostenibile sta registrando per Norauto un trend di vendite (sia in negozio che online) molto positivo con il 130% in più rispetto allo scorso anno.

L'apertura del Norauto Mobility Lab intende colmare un gap che i consumatori segnalano da tempo: troppo spesso acquistato un veicolo elettrico da un rivenditore non è possibile rivolgersi allo stesso per farlo riparare o per trovare i ricambi in caso di danneggiamento o rottura di alcune parti. "La scelta di partire da Torino per sperimentare questo nuovo format non è casuale, ma ha un significato di fondo, perché è la città che ha investito di più sulla mobilità sostenibile, con la realizzazione di decine di chilometri di piste ciclabili, bike lane e controviali condivisi, ma anche ciclo-stazioni, stalli di sosta con archetti per le biciclette private e i monopattini", spiega Jean-Luc Dony amministratore delegato di Norauto Italia.