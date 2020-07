Mercedes Unimog, per 16° volta è fuoristrada dell'anno

Per le sedicesima volta consecutiva Unimog è fuoristrada dell'anno. Il riconoscimento è quello assegnato nella categoria 'Veicoli Speciali' dai lettori della rivista specializzata Off Road. L'Unimog si è posizionato al primo posto con il 54,7% dei voti dei lettori. Il fuoristrada estremo Unimog è molto popolare tra i giramondo come veicolo per viaggiare su strada e in fuoristrada. "Siamo molto soddisfatti di questo premio - ha dichiarato Ralf Forcher, Responsabile Vendite e Marketing di Unimog - anche se non abbiamo potuto accettarlo personalmente a causa della situazione attuale. Anche questa è una dimostrazione di fiducia nei confronti del nostro Unimog da parte dei lettori Off Road e li ringraziamo immensamente per questo. Anche dopo quasi 75 anni l'Unimog è il fuoristrada per eccellenza e attualmente detiene il record mondiale di guida in quota per un veicolo a ruote. Molte delle sue ingegnose caratteristiche, come il sistema di montaggio a tre punti per la cellula abitativa, lo rendono un veicolo ideale per spedizioni oltre le strade asfaltate, su terreni difficili o per viaggi ad altitudini appena sotto i 7000 m sul vulcano attivo più alto del mondo, come ha recentemente dimostrato".



Utilizzato varie parti del mondo per gli impieghi più differenti, l'Unimog fuoristrada si presta ad un utilizzo particolarmente versatile e le possibilità vanno dal montaggio di un cassone o di una sovrastruttura furgonata fino alle soluzioni speciali per particolari esigenze. Tutto ciò consente di ottenere un'efficiente officina mobile, così come veicoli di servizio utilizzati nelle situazioni più estreme, in grado di affrontare qualsiasi terreno e dotata di tutto quanto è necessario per eseguire in modo sicuro e affidabile gli interventi richiesti.