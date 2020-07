Kia per 6° anno consecutivo prima nell'indagine IQS JD Power

Per il sesto anno consecutivo, Kia ha conquistato, questa volta a pari merito con il brand di FCA Dodge, il gradino più alto del podio della speciale classifica stilata in Usa da JD Power sulla qualità iniziale delle auto (IQS). Il successo di Kia nell'indice IQS - che tiene conto del numero di problemi segnalati dai proprietari nei primi 90 giorni dopo l'acquisto - è stato reso possibile dai due modelli, Forte e Soul, inclusi tra i primi 10 veicoli dello studio. Kia ha conquistato la vetta della classifica per le migliori prestazioni con i modelli Forte, Sedona, Sorento e Soul.



Considerando la 'qualità iniziale', nella classifica JD Power Awards - si legge nella nota della Casa sudcoreana - non c'è mai stato altro marchio capace di posizionarsi al vertice per due anni consecutivi. ''Ritrovarsi in cima alla classifica e primi nell'analisi di JD Power sulla soddisfazione dei clienti in relazione alla qualità iniziale per il sesto anno consecutivo è un enorme onore e uno stimolo importante per continuare a rimanere i migliori - ha detto Sean Yoon, presidente e Ceo di Kia Motors North America e Kia Motors America - Con quattro modelli vincenti e quattro modelli classificati tra i primi tre nei rispettivi segmenti, la strategia del marchio Kia continua a dare i suoi frutti in un mercato automobilistico estremamente competitivo''. Il rapporto annuale ha analizzato le risposte di 87.282 automobilisti possessori di ben 189 modelli suddivisi in 26 segmenti. Le automobili sono state valutate in base all'esperienza di guida, alle prestazioni del motore e della trasmissione, oltre alle eventuali problematiche legate alla qualità segnalate dai proprietari. (ANSA)