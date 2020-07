Brozovic passa con rosso a Milano, positivo ad alcol test

Marcelo Brozovic, il 27enne croato centrocampista dell'Inter, è stato bloccato dai carabinieri per essere passato con il rosso mentre guidava un'auto di lusso. Una volta fermato per l'infrazione al codice della strada, i militari hanno sottoposto il vice campione del mondo all'alcoltest a cui è risultato positivo, ma di poco rispetto ai limiti consentiti dalla legge. Pertanto, oltre alla multa, gli è stata ritirata la patente e l'automobile, intestata a una società con sede a Monaco di Baviera, è stata sottoposta a fermo amministrativo.

L'episodio, riportato dal quotidiano il Giorno, è accaduto nella notte tra venerdì e sabato scorso. Il calciatore è stato intercettato attorno alle 2.45 dell'11 luglio, quando in piazzale Cantore, vicino alla Darsena e quindi in una delle zone della movida milanese, non ha rispettato il rosso.

Visto che l'etilometro ha segnato un valore di poco superiore al limite, il Suv, con targa straniera, è stato affidato a uno dei tre amici, suoi connazionali, che erano a bordo con Brozovic, per consentire a tutti di rientrare a casa.