Smart, da domani un posto in prima fila al drive-in

Prenderà il via domani il tour estivo di Smart Drive-In. La Lanterna di Fuksas a Roma, ospiterà infatti la prima tappa del progetto itinerante che vedrà protagonista la rete degli Smart Center italiani e il cinema all'aperto che vedrà la citycar a due posti trasformarsi per l'occasione in comoda postazione davanti al maxischermo.



Con l'occasione, Smart lancia anche un contest che permetterà non solo di assistere alla proiezione, ma anche di vincere un posto da protagonisti durante la premiazione dei Corti d'Argento, la sezione dei Nastri D'Argento, uno dei più importanti riconoscimenti cinematografici italiani, dedicata ai Cortometraggi. Gli aspiranti filmmaker sono infatti invitati a produrre un cortometraggio di massimo tre minuti sul tema della mobilità sostenibile. Il vincitore vedrà il proprio corto proiettato, fuori concorso, in occasione della premiazione dell'edizione 2021 dei Corti d'Argento e avrà a disposizione una Smart EQ fortwo in comodato gratuito per dieci giorni. Con questa iniziativa e per tutta l'estate, Smart trasformerà la rete italiana degli Smart Center in veri e propri drive-in, convertendo l'abitacolo in due posti in prima fila. Un esclusivo 'grey carpet', tenuto a battesimo dalla nuova special edition fortwo EQ cabrio suitegrey, per assistere ai nuovi film prodotti dalla Fandango: 'Il regno' e 'Si muore solo da vivi', ma anche la piattaforma di partenza per lanciare due inediti contest.