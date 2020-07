Nissan Ariya, reveal il 15 luglio al Pavilion di Yokohama

La visione di Nissan per la mobilità del futuro in un nuovo spazio espositivo a partire dal primo agosto a Yokohama. Il #Nissan Pavilion, la mega area in cui i visitatori potranno vedere i veicoli e le tecnologie proposti dalla casa nipponica, ospiterà la presentazione mondiale in streaming di Nissan Ariya, il primo crossover coupé 100% elettrico di Nissan.



L'evento di reveal è previsto il prossimo 15 luglio dalle 7 alle 7:45. Il nuovo crossover elettrico presenta una linea del tetto inclinata e uno spoiler montato sul tetto.



Il crossover nasce su una nuova piattaforma dedicata ai veicoli elettrici. È previsto con il sistema di guida semi-autonomo ProPilot 2.0, che supporterà la guida in autostrada, nonché i più recenti sistemi di sicurezza e tecnologia disponibili su Nissan. Ariya avrà a disposizione due motori, uno su ciascun asse: si tratta della tecnologiaNissan e-4ORCE, ovvero due motori elettrici, uno per ogni asse, che forniscono una potenza bilanciata alle quattro ruote della vettura per una manovrabilità da vettura sportiva, migliori stabilità e prestazioni.