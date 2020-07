Italiani sognano lavoro in Lamborghini, Ferrero, Feltrinelli

Gli italiani sognano di lavorare in Ferrero, Feltrinelli e Automobili Lamborghini. Sono queste le tre aziende italiane più attrattive come potenziali datori di lavoro premiate con il Randstad Employer Brand 2020, il riconoscimento assegnato da Randstad, primo operatore mondiale nei servizi per le risorse umane, sulla base della più completa e rappresentativa ricerca globale dedicata all'employer branding.

"Le persone lavorano sempre più per una 'cultura aziendale' e non soltanto per un'azienda - spiega Marco Ceresa, Amministratore Delegato di Randstad Italia -. I vincitori del Randstad Employer Brand 2020 sono esempi di come deve essere una strategia di employer branding di successo".

In Italia sono state intervistate circa 6.300 persone di età compresa tra 18 e 65 anni, un campione rappresentativo di occupati, studenti e non occupati, a cui è stato chiesto quali fattori rendano un'azienda attrattiva tra le 150 selezionate con oltre mille dipendenti con sede in Italia e conosciute da almeno il 10% della popolazione. Al primo posto nelle preferenze degli italiani c'è Ferrero, votata dal 77,7% degli intervistati. In seconda posizione si colloca Feltrinelli, scelta dal 69,4% del campione. Chiude il podio Automobili Lamborghini indicata dal 69,3% dei potenziali dipendenti.