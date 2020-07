Cantieri autostrade: De Micheli, controlli finiti in 10 giorni

"Nei prossimi 10 giorni terminiamo tutti i controlli e la programmazione degli interventi potrà essere fatta da qui alla fine dell'anno". Lo ha assicurato la ministra delle Infrastrutture, Paola De Micheli, parlando su Radio 24 dei cantieri autostradali in Liguria. "Nel decreto semplificazioni - ha aggiunto - c'è una norma per cui gli interventi verranno programmati sulla base della gravità"."I controlli andavano fatti 10 anni fa. Abbiamo avuto un rapporto tra i controllori, lo Stato, e i concessionari che per molti anni non è stato all'altezza della custodia del bene autostradale. - ha spiegato De Micheli - Noi quando siamo arrivati, siamo stati i primi dopo decenni di impostare un lavoro sulla sicurezza, con criteri omogenei per tutti, non solo per Autostrade per l'Italia. Abbiamo fatto delle linee guida per le gallerie e per i viadotti che valgono per tutta Italia". "Appena abbiamo avuto la mappatura della situazione, - ha proseguito - da gennaio abbiamo chiesto ad Autostrade per l'Italia di fare gli interventi. Il tema della modalità degli interventi era dovuta al fatto che ad oggi c'era in vigore la circolare del 1967, e questa la dice lunga, che imponeva una modalità di controllo a vista. Abbiamo detto fin dall'inizio che per noi andava bene anche un controllo con nuove tecnologie, come il georadar". Ieri il Mit ha annunciato l'emanazione di un'apposita circolare che ha superato quella del '67 e introdotto la possibilità di metodi innovativi di indagine nelle gallerie, restando immutati gli obblighi vigenti per i concessionari sulla sicurezza.