Superstrada Firenze-Pisa-Livorno chiusa per una notte, fra il 14 e 15 luglio, fra gli svincoli di Lastra a Signa e Ginestra Fiorentina, in entrambe le direzione per la sostituzione di un cavo aereo.

Il divieto sarà in vigore dalle ore 22.00 del 14 luglio alle 6 del 15.