Torino: strisce blu gratis dal 10 al 22 agosto

Torna anche questa estate a Torino il parcheggio gratuito nelle strisce blu nelle settimane centrali di agosto. La sospensione della sosta a pagamento, dal 10 al 22 agosto compresi, è stata deliberata questa mattina dalla Giunta comunale. Il provvedimento non riguarda i parcheggi a barriera e in struttura, nei quali si continuerà a pagare.

Prosegue inoltre fino al 31 agosto, come stabilito dall'ordinanza sindacale del mese di aprile, la sospensione della Ztl.

Per quel che riguarda gli abbonamenti ai parcheggi Gtt acquistati per settembre, potranno essere utilizzati dal 24 agosto, mentre quelli validi nel mese di luglio lo saranno fino all'8 agosto.