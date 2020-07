Rolls-Royce Young Designer Competition ventata di creatività

Una ventata di freschezza e di creatività giovanile ha fatto volare le carte sulle scrivanie della sede della Rolls-Royce a Goodwood, in Gran Bretagna, 'contaminando' un design tra i più tradizionali con le idee di oltre 5.000 proposte inviare da bambini di 80 diversi Paesi. Durante il lockdown la Casa dello Spirit of Ecstasy sul cofano aveva lanciato la Rolls-Royce Young Designer Competition esclusivamente come mezzo per aiutare a tenere occupati i bambini di tutto il mondo. Ma ora, vista la qualità delle proposte, questa mole di provocazioni e di idee, alcune davvero bizzarre, ha stimolato i responsabili della Rolls-Royce a trasformare quei disegni in rendering professionali che serviranno a 'rinvigorire' la creatività dello staff del design.



Come parte del concorso, Rolls-Royce aveva chiesto agli aspiranti designer (di età pari o inferiore a 16 anni) di immaginare l'auto dei loro sogni, includendo le caratteristiche più stravaganti che potevano pensare. Come si scopre sul sito Web del concorso - dove è stata compilata una short list dei 220 migliori lavori - alcuni sono davvero originali e divertenti. Quello di una bambina di 5 anni Lucie, raffigura un veicolo che assomiglia più allo zucchero filato che a un'auto. Un altro, firmato da Megan di 8 anni, è una convertibile a tema animale rivolto agli appassionati di auto che vogliono avvicinare la propria auto alla natura. Tra le caratteristiche più originali di questa incredibile roadster azzurro acqua vi sono il cofano posteriore ispirato alla coccinella, il volante a ragnatela intrecciato in seta, le ruote a nido d'ape e la statuetta dello Spirit of Ecstasy sostituito dalla riproduzione di una farfalla.



''Siamo stati assolutamente sopraffatti dalla risposta internazionale al nostro concorso per giovani designer - ha dichiarato Gavin Hartley, responsabile del design personalizzato di Rolls-Royce - E non ci hanno impressionati soltanto il numero degli elaborati, ma anche la qualità dei disegni dei bambini che è sconcertante. Mostra immaginazione, creatività e talento incredibili. Volevamo dare ai bambini la possibilità di far fluire liberamente la loro immaginazione e hanno risposto magnificamente, dandoci un compito difficile nella selezione del vincitore''. Oltre a vedere la sua proposta trasformata in un rendering professionale da un vero designer Rolls-Royce, il primo classificato potrà fare un giro in una Rolls-Royce guidato da autista assieme al migliore amico in occasione del primo giorno di scuola.