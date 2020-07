Sull'autostrada A26 Genova Voltri- Gravellona toce è stata riaperta in entrata in entrambe le direzioni, verso Genova e verso Gravellona Toce, la stazione di Masone (Genova). Lo annuncia la direzione di tronco di Genova di Autostrade per l'Italia. Il casello era stato chiuso il 9 giugno a causa di una frana. La stazione, spiega anche Aspi, è stata riaperta grazie a una procedura ad hoc, che prevede il monitoraggio continuo del versante esterno interessato dal movimento franoso.