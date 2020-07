Finti incidenti stradali per truffare anziani, 4 arresti

Coinvolgevano le loro vittime, principalmente anziani, in finti incidenti stradali e poi con raggiri e a volte minacce li convincevano a pagare per risolvere 'bonariamente' la questione. Ma i quattro sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia San Pietro, che hanno eseguito nei comuni di Roma e Sarno un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip su richiesta della Procura di Roma. I quattro italiani si trovano ora ai domiciliari e sono accusati a vario titolo e in concorso tra loro di truffa ed estorsione.

Le indagini dei carabinieri, dirette dal Gruppo Reati Gravi contro il Patrimonio della Procura, sono scattate in seguito alla denuncia di un 84enne, inizialmente vittima della cosiddetta truffa dello specchietto e successivamente di estorsione. In un caso a un avvocato sarebbero riusciti a estorcergli 50mila euro in contanti per il risarcimento dei danni immaginari a un orologio, a una fede nuziale e a una mano provocati durante un finto incidente. Per gli investigatori il giro d'affari era di circa 30 mila euro al mese.