GM Defense vince gara US Army, primo lotto 649 veicoli ISV

L'Esercito degli Stati Uniti ha assegnato un contratto da 214,3 milioni di dollari (191 milioni di euro) alla sussidiari di General Motors GM Defense per consegnare a US Army un primo lotto di 649 veicoli tattici Infantry Squad Vehicle (ISV) che sono stati progettati per poter essere trasportati sulle zone operative da elicotteri UH-60 Blackhawk e CH-47 Chinook helicopter. Elemento centrale di un progetto di ammodernamento delle dotazioni della Fanteria, che prevede la dotazione di un mezzo veloce e agile su cui far muovere rapidamente una squadra composta da 9 soldati con le relative attrezzature, il GM Defense ISV è basato sulla meccanica del pick-up Chevrolet Colorado ZR2 e propone - un aspetto che va sottolineato - una motorizzazione 4 cilindri turbodiesel 2.8 Duramax che è nata in Italia (presso l'allora GM Powetrain di Torino) e che è strettamente imparentata con il gruppo propulsore R428 della Jeep CRD 2.8L prodotto dalla VM Motori di Cento (Ferrara) che fino al 2018 ha motorizzato la Wrangler e che, con differenti tarature, è stato utilizzato anche per l'Mpv Lancia Voyager.

Questo albero genealogico, che fa riferimento a quello che fino al 2020 è stato il centro tecnologico di eccellenza di GM nel settore dei propulsori a gasolio, la GM Powetrain ora passata al Gruppo Punch, inizia nel 2007 quando esisteva uno stretto collegamento tra Fiat e General Motors, e quest'ultima aveva rilevato dal Gruppo Penske il 50% della VM di Cento, azienda leader nei motori diesel. E' in quegli anni che l'ingegneria della Jv Fiat GM realizza con VM un moderno motore a iniezione diretta derivato dal 2.5 denominato R425 e con cilindrata portata a 2,8 litri. Fino al 2013, anno della separazione fra i due colossi dell'auto, a utilizzarlo è solo il Gruppo Chrysler (non ancora nell'orbita Fiat) ma dopo quella data i due produttori - GM e la neocostituita FCA - si accordano per l'utilizzazione dei diritti dei motori sviluppati assieme. Oggi la variante GM di questo affidabile e generoso turbodiesel, contraddistinta dalla sigla A428, viene costruita in uno stabilimento creato ad hoc in Thailandia ed equipaggia nella versione da 200 Cv il pick-up Chevrolet Colorado e in quella da 180 Cv i furgoni Express 2500 e 3500. Ed ecco perché se gli addestratissimi Fanti dell'US Army viaggeranno (ora su 649 strani off-road, che a termine del contratto saranno 2.065) sicuri, rapidi e rispettosi dell'ambiente grazie ad un turbodiesel che parla in dialetto piemontese e ha rafforzato i suoi muscoli mangiando cappellacci e salama da sugo.