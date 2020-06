Concorso d'Eleganza Poltu Quatu Classic torna 10 - 12 luglio

Torna dal 10 al 12 luglio il Concorso d'Eleganza Poltu Quatu Classic, uno degli eventi automobilistici estivi più glamour nel calendario estivo, organizzato da Auto Classic e Between Comunicazione in collaborazione con il Grand Hotel Poltu Quatu e Bcool City Magazine. Nel week end dei prossimi 10, 11 e 12 luglio sfileranno su alcune delle più affascinanti strade della Sardegna le auto provenienti dalle più importanti collezioni italiane ed europee. La giuria del Concorso sarà presieduta per il terzo anno consecutivo da Paolo Tumminelli, affiancato dal designer Fabrizio Giugiaro che ha disegnato e realizzato - come ormai tradizione - il trofeo Best in Show. L'ultima edizione del Concorso d'Eleganza Poltu Quatu Classic ha visto trionfare il marchio Ferrari dopo le vittorie nelle edizioni precedenti firmate Alfa Romeo e Bugatti.



Le novità del programma riguardano soprattutto il sabato che comincerà con un lungo tour panoramico del Nord della Sardegna.



Non mancheranno il passaggio delle auto del Concorso a Porto Cervo all'ora dell'aperitivo e l'esposizione a Poltu Quatu. Grande novità di questa edizione sarà la presenza in anteprima mondiale dei due prototipi firmati da GFG Style di Giorgetto e Fabrizio Giugiaro che avrebbero dovuto essere presentati al Salone di Ginevra, poi cancellato. Gli obiettivi degli appassionati saranno puntati per indimenticabili ed esclusivi 'scatti' della futuristica GFG Vision 2030 e della Bandini Dora, la barchetta 100% elettrica che rilancia il celebre marchio italiano fondato nel 1946 da Ilario Bandini. Sabato, dopo la cena di gala al Grand Hotel Poltu Quatu nella celebre piazzetta illuminata per l'occasione a giorno, la giornata si concluderà con la sfilata finale in notturna delle automobili davanti alla giuria. ''Poltu Quatu è pronta a far vivere ai suoi ospiti un weekend da favola anche quest'anno - assicura Antonio Pulcini, presidente del Gruppo Pulcini e proprietario del Grand Hotel Poltu Quatu.