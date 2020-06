Maserati dedica livrea all'Italia per sancire rinascita

Una livrea dedicata all'Italia per sancire il progetto di rinascita dopo l'emergenza sanitaria.



Protagoniste sono le Maserati Levante Trofeo e GTS, equipaggiate con il potente motore V8, che si vestono con una speciale fascia tricolore, realizzata a mano da esperti verniciatori del Plant di Modena, che riveste il cofano e la parte superiore della vettura, per sottolineare l'eccellenza del Made in Italy. A partire dal mese di luglio, cinque vetture, tre Levante Trofeo e due Levante GTS con questa speciale livrea dedicata all'Italia, saranno esposte nelle principali città del mercato EMEA.



Successivamente la livrea sarà disponibile per tutti i mercati a livello internazionale e per tutti i modelli della attuale gamma Maserati.