Coronavirus, con la pandemia tornano popolari i drive-in

Con la pandemia del Coronavirus tornano ad essere popolari gli storici cinema drive-in. Oggi a bordo della propria vettura è possibile assistere a proiezioni, letture, spettacoli teatrali e concerti e si possono perfino festeggiare matrimoni. In questi tempi il vantaggio consiste nella possibilità di garantire il distanziamento sociale anche in occasione di grandi eventi. È possibile applaudire con il clacson o, ad esempio, attraverso uno smartphone dotato di una speciale app per applausi, evitando di disturbare i residenti.



Lo sa bene Mercedes che già negli anni scorsi, in particolare nel 2011 e nel 2013 ha visto il piazzale del suo museo trasformarsi in un drive in con la possibilità, per gli avventori, di assistere alla proiezione stando comodamente seduti in uno dei modelli classici della Stella. Il primo drive-in viene aperto nel 1933 nel New Jersey, USA. In Germania questa stessa 'prima cinematografica' ha luogo nel 1960, quindi 60 anni fa, a Gravenbruch, vicino a Francoforte sul Meno - una zona nella quale in quegli anni erano di stanza molti soldati americani. In tutto il mondo i drive-in vivono il periodo di massimo splendore negli anni Cinquanta e Sessanta.



La soluzione più comune è un parcheggio trasformato in un drive-in, in questo caso snack e bevande si portano da casa. Nei drive-in stabili, i veicoli sono parcheggiati in modo sfalsato per una visione perfetta, mentre un 'diner' assicura il catering nel giusto stile. Spesso lo schermo è insolitamente grande ed il proiettore deve essere quindi molto potente. L'audio viene trasmesso direttamente nei veicoli, perché utilizzando altoparlanti esterni sarebbe necessario un enorme volume. Gli odierni cinema drive-in trasmettono l'audio ai sound-system dei veicoli attraverso frequenze FM. È sufficiente sintonizzare l'autoradio, ad esempio, su 89,0 MHz e l'ascolto è assicurato.



A partire dagli anni Cinquanta, il fenomeno della motorizzazione di massa e la libertà assicurata dalla mobilità individuale contribuiscono al successo dei drive-in. Si apre così un capitolo molto speciale della cultura automobilistica. Il grande schermo sotto il cielo stellato è già di per sé uno splendido cinematografo. A ciò si aggiunge poi il comfort del proprio veicolo, uno spazio privato, ammesso che si guardasse il film. Il cinema drive-in vive oggi un nuovo periodo d'oro come forma di moderno intrattenimento al di fuori delle proprie mura domestiche. In molti luoghi del mondo, gli esercenti cinematografici conquistano i propri spettatori in spazi all'aperto o parcheggi, offrendo un programma completo.