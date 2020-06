A 210 Km/h in tangenziale a Udine, patente sospesa

Un motociclista è stato fermato in tangenziale a Udine dopo che il "Telelaser Ultralyte" di ultima generazione ha accertato una velocità di 210 km/h, 100 km oltre il limite previsto in quel tratto. Gli è stata sospesa la patente - il periodo andrà da sei mesi a un anno, con decurtazione di dieci punti - e riceverà una sanzione che va da 850 a 3.400 euro. Il centauro si è giustificato dichiarando che "visto il tratto rettilineo non ho resistito ad accelerare per provare le prestazioni del veicolo". I controlli sono stati eseguiti dalla Polizia Stradale di Udine