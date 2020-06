Mercedes AMG, si torna in pista: ripartenza da Vallelunga

Dopo l'emergenza Covid, riprendono le attività dell'AMG Driving Academy Italia, la scuola di guida sportiva nata per provare in pista, in piena sicurezza, gli esemplari di Affalterbach. Il primo appuntamento è in programma il prossimo 28 luglio all'Autodromo di Vallelunga con un corso AMG Performance Training. Il calendario 2020 prevede sette corsi, tra luglio e dicembre, con cinque sessioni AMG Performance Training e due AMG Winter Sporting, organizzate sul Ghiacciodromo di Livigno. Tra le novità del 'restart', tutti i nuovi clienti che hanno acquistato, con contratti stipulati dal primo maggio al 30 settembre, un qualsiasi modello della gamma Mercedes-AMG, a prescindere dalla motorizzazione potranno accedere gratuitamente ad uno dei corsi in calendario. Tutti i corsi si svolgeranno nel pieno rispetto della disciplina igienico-sanitaria prescritta nelle direttive di partecipazione ad eventi aggregativi in tempi di Covid-19.



''Tornare in pista dopo il lungo stop che ci ha tenuti lontani dai circuiti è una grande emozione, per noi e per i tanti appassionati che attendevano la riapertura delle attività - ha dichiarato Massimo Arduini, responsabile dell''AMG Driving Academy Italia -. Una nuova fase che affrontiamo con passione, professionalità e gli standard di sicurezza che hanno sempre contraddistinto le nostre attività, adeguando ogni momento dei nostri corsi alle direttive igenico sanitarie prescritte dall'emergenza Covid-19. Riaccendiamo i motori e torniamo finalmente a guidare automobili da sogno''.