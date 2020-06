Al via Stella Alpina 2020, gara di regolarità nelle Dolomiti

La 35a rievocazione storica della Stella Alpina riaccende i motori dal 26 al 28 giugno in Trentino. Sarà un'ottima occasione per ricominciare dopo tre mesi di lockdown e la Stella Alpina avrà l'onore di essere la prima gara di regolarità ad avere luogo nella fase post Covid-19.



A sole due settimane dalla conferma ufficiale del mantenimento delle date, la quota fissata a 40 iscritti è stata ampiamente superata e gli organizzatori di Scuderia Trentina e Canossa Events, per accogliere gli appassionati che desideravano partecipare, hanno esteso il numero di ammessi a 70.



La nuova edizione si svolge con 46 prove cronometrate e 6 prove di media. Quest'anno è stata però molto apprezzata anche la speciale formula non competitiva, creata per tutti quelli che desiderano godersi il fascino del percorso a bordo della propria auto.



Il via verrà dato venerdì 26 giugno dall'Aeroporto Caproni di Trento con la partenza della prima tappa che terminerà a Madonna di Campiglio.