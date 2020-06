Zanardi stabile e grave, l'ospedale ferma i bollettini

Invariate le condizioni di Alex Zanardi, ricoverato in terapia intensiva a Siena. L'atleta, riporta un bollettino, ha trascorso "la quinta notte di degenza senza sostanziali variazioni nelle sue condizioni cliniche, per quanto riguarda i parametri cardio-respiratori e metabolici, e rimane grave il quadro neurologico. E' sempre sedato, intubato e ventilato, la prognosi rimane riservata". L'ospedale aggiunge che "sentita la famiglia, si ritiene utile non diffondere altri bollettini medici sin quando non ci saranno variazioni significative sul suo stato di salute".

Per Alex Zanardi -precisa lo stesso ospedale di Siena in merito al decorso clinico e all'assistenza medica della struttura durante questa fase- "continua il neuromonitoraggio e viene valutato costantemente da un'équipe formata principalmente da anestesisti-rianimatori e neurochirurghi, affiancata da un team multidisciplinare in base alle diverse esigenze cliniche".

Direttore ospedale, dopo emozione razionalità - "Abbiamo passato la fase emozionale, ma adesso serve la fase della razionalità. Per questo, sentita la famiglia, abbiamo deciso di sospendere i bollettini fino a nuove comunicazioni". Lo ha spiegato il direttore sanitario dell'ospedale di Siena Roberto Gusinu. "Questo è un ospedale Covid e dobbiamo preservarlo", ha detto anche circa l'assiepamento di giornalisti e tv laddove transitano pure pazienti, utenti e personale. "L'equipe lavora serenamente, c'è grande equilibrio. Come per tutti i pazienti, su Zanardi si alternano circa 20 tra infermieri, medici e turnisti".