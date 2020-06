L'Automobile premia Citroen per 'dinamismo commerciale'

In occasione della quarantunesima edizione dei Trofei de L'Automobile Magazine, Citroën ha ricevuto il trofeo 'Dinamismo commerciale' per l'anno 2020. Ogni anno L'Automobile Magazine assegna trofei a brand automobilistici e a privati, con l'obiettivo di premiare coloro che si sono distinti nel corso dell'anno.



I trofei sono una collaborazione tra la redazione e i lettori.



La redazione preseleziona tre candidati per ogni trofeo e i lettori e gli utenti di internet partecipano alle elezioni finali. Per il 2020 sono stati selezionati sei temi, tra cui design, innovazione a bordo, energy management, dinamismo commerciale, risultati sportivi e passione.



Quest'anno, Citroën, Škoda e Suzuki erano in corsa per il trofeo 'Dinamismo commerciale'. I lettori e gli utenti di internet hanno scelto di assegnare questo trofeo alla Marca Citroën.



Nel 2019, Citroën ha registrato la crescita più forte tra i10 Brand automobilistici più venduti in Francia nel mercato delle autovetture nuove, con una crescita 5 volte superiore a quella del mercato. Citroën ha raggiunto una quota di mercato complessiva dell'11,5% nel 2019.