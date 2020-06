Zanardi: bollettino medico, risveglio rinviato

"Eventuali riduzioni della sedo-anelgesia, per la valutazione dello stato neurologico, verranno prese in considerazione a partire dalla prossima settimana". Così il bollettino medico dell'ospedale Le Scotte di Siena sulle condizioni di Alex Zanardi. "La prognosi - spiegano i medici - rimane riservata", Zanardi, al momento, è "in condizioni di stabilità nei parametri cardio-respiratori e metabolici. Il quadro neurologico resta invariato nella sua gravità", e "il paziente rimane sedato, intubato e ventilato meccanicamente".

"Il quadro era molto serio e in considerazione di questa serietà i clinici hanno fatto le loro valutazioni e quindi in proiezione si va verso la prossima settimana". Lo ha detto il direttore sanitario dell'ospedale Le Scotte di Siena Roberto Gusinu parlando con i cronisti sull'eventuale avvio della riduzione della sedazione di Alex Zanardi.