Nissan-Renault, class action a Londra: nel mirino 1,3 mln auto

Circa 1,3 milioni di veicoli diesel Renault e Nissan venduti in Gran Bretagna potrebbero essere equipaggiati con dispositivi di abbattimento emissioni illegali.



A sostenerlo uno studio britannico, secondo quanto riportato oggi da diversi siti locali, tra cui Autocar e BBC. Nel mirino - si legge sui siti web - anche circa 100mila Qashqai a benzina, una delle auto più vendute nel Regno Unito. Lo studio legale Harcus Parker, con sede a Londra, starebbe preparando una class action contro i due produttori proprio in merito ai 100mila esemplari di Qashqai 1,2 litri venduti nel Regno Unito e che, stando ad una documentazione fornita dal Dipartimento dei Trasporti (DfT), emetterebbero fino a 15 volte oltre i limiti previsti dalla legge. L'azienda fa riferimento inoltre ad alcuni test indipendenti che riguardano 700mila veicoli diesel Renault e circa 600mila Nissan che potrebbero essere dotati di dispositivi illegali per la riduzione delle emissioni. Si tratta di sistemi che attivano i controlli delle emissioni durante la prova del veicolo, ma li spengono quando viene utilizzato su strada, al fine di migliorarne le prestazioni, l'affidabilità o entrambi.



Oltre al Qashqai, nel mirino Note, Juke e X-Trail, mentre per quanto riguarda Renault sono interessati i modelli Clio, Espace, Captur, Megane e Scenic. Si tratta di auto prodotte tra il 2009 ed il 2018. Secondo quanto ricostruito, nel settembre 2017 il DfT avrebbe scritto a Nissan dichiarando: ''La versione benzina di Qashqai è stata selezionata per le prove di quest'anno. Abbiamo completato i test e abbiamo scoperto che quando si eseguivano i test NEDC su una pista di prova e si effettuava un test sulle emissioni di guida reali, i risultati delle emissioni di NOx erano molto alti''. Nel 2019 il DfT ha nuovamente affermato che ''il Qashqai non era sufficientemente ben progettato per controllare gli NOx in condizioni reali''. I due costruttori negano fortemente le accuse. Da una parte Renault sostiene che ''tutti i veicoli del gruppo sono sempre stati omologati in conformità di legge''. A fargli eco anche Nissan che ha respinto fortemente queste affermazioni sostenendo che la casa ''non impiega dispositivi per l'abbattimento delle emissioni e che tutti i veicoli sono pienamente conformi alle leggi sulle emissioni''.