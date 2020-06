Goodwood Festival, si replica la formula anche in USA

Il Goodwood Festival non lascia, anzi raddoppia. Se negli ultimi anni sempre più aziende stanno scegliendo di evitare i tradizionali saloni automobilisti, quelli con tradizioni diverse, come ad esempio il Goodwood Festival of Speed in Inghilterra, sembrano attirare ancora gli interessi delle aziende. E proprio il Goodwood pare destinato a trovare una propria versione anche dall'altra parte dell'Oceano.



Anche se il festival di quest'anno è stato cancellato a causa del coronavirus, l'evento è cresciuto in popolarità ed è stato trasformato anche in un mini salone dell'auto, ma dinamico, che ha portato diverse case automobilistiche a salire sul palco.



L'idea è ora quella di replicare anche a Detroit, dove un American Festival of Speed potrebbe aver già trovato una casa nell'autunno del 2021. Il nuovo evento potrebbe svolgersi presso il circuito M1 Concourse a Pontiac, nel Michigan, con i suoi 2,4 km di pista e più di 250 garage privati che potranno essere utilizzati per l'evento. Le date fino ad ora si è parlato per l'American Festival of Speed sono quelle che vanno dal 30 di settembre al 3 ottobre del 2021. Ulteriori dettagli saranno annunciati più avanti, ma alcuni annunci sono già stati fatti.



"l'American Festival of Speed non sarà uno spettacolo statico - ha detto Tim Hartq - perché avremo delle dimostrazioni con le auto. Daremo ai produttori anche la possibilità di fare una giornata di prove". (ANSA).