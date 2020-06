La prima auto attraversa il nuovo ponte di Genova

Questa mattina la prima automobile ha attraversato il nuovo Ponte di Genova. Lo ha reso noto Webuild spiegando che a bordo c'era Pietro Salini, Ad della società. Sul viadotto oggi ci sono per una visita anche il leader della Lega Matteo Salvini con il governatore Giovanni Toti e il commissario Marco Bucci, oltre al deputato della Lega Edoardo Rixi. Sabato scorso, Bucci e Toti erano andati sul ponte per la prima volta dalla sua costruzione. Avevano parcheggiato le auto e lo avevano attraversato a piedi.

"Abbiamo urgenza di sapere a chi dobbiamo consegnare il ponte e chi si dovrà occupare del collaudo finale. È un passaggio obbligato per aprire il ponte, mentre il collaudo statico e tutti gli altri collaudi li faremo noi. Se non arriveranno risposte, ho già detto che siamo pronti a risalire il Tevere in barca". Così il commissario per la ricostruzione del ponte sul Polcevera e sindaco di Genova, Marco Bucci, durante una visita al cantiere del segretario della Lega Matteo Salvini.