Cappio nel box di Bubba Wallace, ombra del razzismo sulla Nascar

Un episodio inquietante e preoccupante ha gravemente segnato la serie Nascar di automobilismo, alla vigilia della prima prova in programma sul Superspeedway a Talladega, in Alabama. Nel box di Bubba Wallace, l'unico pilota afroamericano della serie, è stato trovato un cappio. La Nascar ha subito preso posizione al fianco del pilota e, in una dura nota, ha confermato il fatto, riferendo che "di notte, è stata trovata una corda nel box dell'auto numero 43".

"Siamo sconvolti e disturbati, non riusciamo a trovare parole per dimostrare quanto seriamente condanniamo questo atto atroce.

Abbiamo immediatamente chiesto un'indagine e faremo tutto il possibile per identificare le persone responsabili", hanno dichiarato i vertici della serie statunitense, ribadendo con forza la condanna di ogni episodio di razzismo. "Come abbiamo inequivocabilmente sottolineato, non c'è posto per il razzismo nella Nascar, questo atto rafforza solo la nostra determinazione e apre ulteriormente alla condivisione del nostro sport con tutti", proseguono i dirigenti della Nascar, che solo poche settimane fa ha vietato l'ingresso al circuito di una bandiera considerata simbolo razzista.

Il divieto d'ingresso della bandiera nell'impianto che ospitava i test delle auto della serie Nascar era scattato dopo che lo stesso Bubba Wallace ne aveva chiesto la messa al bando.

Successivamente il pilota è divenuto un'icona contro il razzismo a sostegno del 'Black Lives Matter' che verrà introdotto in tutti i circuiti e durante le cerimonie con una decorazione speciale. Inoltre, Wallace correrà su una vettura completamente nera con la scritta dell'hashtag '#BlackLivesMatter. Sul suo casco è stata stampa l'effige di una mano nera e una bianca che si intrecciano.