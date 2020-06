Cannonball, record 25 ore 55 minuti con Mustang a noleggio

Una Ford Mustang GT a noleggio, una quantità enorme di benzina (492 litri) trasportata in una serie di serbatoi supplementari e un 'piede' davvero pesante, capace di tenere per 25 ore e 55 minuti una media di 173,81 km/h.

Ecco come Fred Ashmore è riuscito a correre sui 4.508 km che dividono da New York da Los Angeles, più esattamente a Redondo Beach, in meno di 26 ore battendo il record della Cannonball oltretutto come solista al volante. Con la complicità del lockout negli ultimi mesi questa 'prestazione' ai limiti della follia - e sicuramente illegale, visti i severi limiti in vigore sulle strade e autostrade Usa - è stata migliorata più volte, con un tempo di 26 ore e 38 minuti in aprile (che batteva il precedente record di 27 ore e 25 minuti realizzato nel novembre 2019) e una successiva galoppata 'sotto le 26 ore' registrata nello scorso maggio.Fred Ashmore, nato nel Maine 44 anni fa - e già protagonista delle edizioni tra il 2015 e il 2019 dell'altra gara 'illegale' C2C Express, i costa-costa per auto d'epoca - dopo aver modificato la Mustang presa a noleggio ha fatto il viaggio dal garage Red Ball a Manhattan al Portofino Hotel & Marina a Redondo Beach con un solo pieno supplementare di carburante, durante una sosta organizzata con un team di supporto. E non si è mai fermato né per mangiare né per altre necessità corporali (lo ha fatto ricorrendo al vecchio trucco delle bottiglie di plastica vuote) scendendo dall'auto 'presumibilmente' dopo 25 ore e 55 minuti aver lasciato il tradizionale luogo di partenza della Cannonball a Manhattan. Nel riferire la notizia il magazine Usa Road & Track utilizza infatti a parola 'presumibilmente' perché Ashmore - forse per non essere 'tracciato' dalle varie Polizie che ha abilmente dribblato (unica fermata: il controllo del Dipartimento dell'Agricoltura della California) - non ha utilizzato dati GPS per mostrare la posizione e i tempi di transito. Tuttavia la sua prestazione è stata seguita da parenti e amici, oltre che dai team di supporto, attraverso la App Glympse, che testimonia l'impresa.